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Infineon, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Infineon, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Protagonista la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,83%.
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