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Francoforte: seduta molto difficile per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per Infineon
Si muove in perdita la compagnia hi-tech tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,76% sui valori precedenti.
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