Milano 14:24
48.194 -1,38%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:24
10.604 -0,59%
Francoforte 14:24
24.373 -1,33%

Pesante sul mercato di Francoforte TUI

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte TUI
Ribasso per TUI, che tratta in perdita del 4,25% sui valori precedenti.
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