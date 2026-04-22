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Francoforte: in calo TUI
Migliori e peggiori
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In breve
22 aprile 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per
TUI
, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
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