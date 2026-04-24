Milano 15:16
47.589 -0,67%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 15:16
10.413 -0,42%
Francoforte 15:16
24.156 0,00%

Crolla a Francoforte TUI

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte TUI
Scende sul mercato TUI, che soffre con un calo del 5,42%.
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