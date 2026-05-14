Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca , che presenta una flessione del 2,16%.



L'andamento di Lufthansa nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del vettore aereo tedesco . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,151 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,849. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,743.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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