Francoforte: movimento negativo per Lufthansa

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia aerea tedesca , con un ribasso del 2,21%.



Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo del vettore aereo tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 7,436 Euro con prima area di resistenza vista a 7,706. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,338.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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