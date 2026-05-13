Italiaonline lancia l’AI conversazionale nei portali editoriali e rinnova Libero Mail

(Teleborsa) - Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia il rilascio di due importanti novità che segnano un punto di svolta nell’interazione tra utenti e property digitali: il debutto dell’AI conversazionale nell’ecosistema editoriale e il completo rinnovamento di Libero Mail (e Virgilio Mail). Al centro di questo percorso c’è l’obiettivo di rendere l’esperienza degli utenti più interattiva, immediata e personalizzata e di offrire un ambiente di servizi e strumenti avanzati pensati per rispondere alle loro esigenze.



Il contenuto editoriale diventa esperienza conversazionale

La novità più rilevante sul fronte editoriale è il lancio di un nuovo widget integrato nativamente all’interno dei portali verticali DiLei, QuiFinanza, Virgilio Motori e SiViaggia, che permette di interagire con gli articoli in modo conversazionale attraverso domande e risposte.



Non si tratta di un semplice assistente virtuale, ma di un vero e proprio layer conversazionale sovrapposto ai contenuti, che grazie all’utilizzo di modelli semantici avanzati e algoritmi proprietari, consente al lettore di interagire direttamente con l’articolo e trasformare la lettura da passiva a interattiva.



Gli elementi che definiscono questa nuova esperienza sono:

- Interazione contestuale: il widget AI favorisce un’interazione dinamica con i contenuti attraverso domande suggerite e query libere. Gli utenti possono chiedere approfondimenti e ricevere risposte immediate e contestualizzate, con collegamenti ad articoli e contenuti multimediali correlati per ampliare l’esperienza di navigazione.

- Navigazione non lineare: non più un percorso rigido, scandito dalla struttura del testo, ma un’esperienza dinamica in cui ogni utente può esplorare liberamente i temi di maggiore interesse attraverso la conversazione.

- Engagement: il widget AI favorisce la scoperta organica di nuovi contenuti, incrementando la navigazione interna, il tempo speso sulle property e la fidelizzazione utenti. Metriche che assumono un valore ancora più strategico in uno scenario in cui AI Overview sta riducendo significativamente i volumi di traffico provenienti dai motori di ricerca tradizionali.



Dal punto di vista strategico, le domande poste dagli utenti rappresentano per Italiaonline una fonte preziosa di insight anonimizzati, utili per comprendere con maggiore profondità gli interessi dell’utenza. Informazioni che consentono di evolvere costantemente la linea editoriale in modo sempre più verticale, presidiando le query ad alta intenzione e rafforzando la capacità di intercettare nuovi bisogni informativi. Allo stesso tempo, questi segnali comportamentali basati sull’intento di ricerca contribuiscono ad arricchire il patrimonio di dati proprietari di prima parte, generando un patrimonio informativo strategico per brand e investitori pubblicitari.



Libero Mail: evoluzione nel segno della semplicità e servizi integrati

Parallelamente, Italiaonline presenta la nuova Libero Mail. Il servizio, che da oltre 25 anni accompagna la quotidianità digitale degli italiani, si rinnova con una profonda revisione dell’esperienza utente (UX -User Experience) e dell’interfaccia (UI - User Interface) in chiave più moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico consumer e microbusiness con un’attenzione particolare alle generazioni più giovani.



Le nuove funzionalità chiave della webmail includono:

- Un look & feel completamente rinnovato, con flussi di navigazione ottimizzati e la possibilità di scegliere temi grafici per personalizzare la propria inbox.

- Accessibilità e inclusione: nuovi standard avanzati di contrasto, visibilità e leggibilità per garantire una fruizione più accessibile e inclusiva.

- Annulla invio: Una funzione smart che permette di interrompere l’invio di una mail entro 5 o 10 secondi, ideale per ovviare a invii accidentali o errati o aggiungere allegati dimenticati.

- DriveMail potenziato: La funzionalità per l’invio di file di grandi dimensioni è stata rinnovata e integrata in modo più efficace nella webmail, facilitando la condivisione diretta da uno spazio cloud nativo integrato nella casella di posta, una sorta di chiavetta USB online sempre a disposizione.

- Hub di servizi integrato: Libero Mail non è più solo posta, ma un ecosistema digitale che integra una office suite online per gestire tutti i tipi di documenti senza dover installare software sul PC, un gestionale per la fatturazione elettronica (SiFattura), pagamenti online di bollettini e servizi di comparazione offerte luce, gas, ADSL, telefonia, oltre che domini personalizzati per email e la storica posta elettronica certificata Libero PEC.



Con oltre 10 milioni di caselle attive, Libero Mail si conferma capace di offrire un ampio spettro di servizi e utility per accompagnare l’utenza nella gestione della quotidianità online. Allo stesso tempo, rappresenta un contesto pubblicitario, in grado di garantire una copertura ampia e qualificata, elevati standard di brand safety e un patrimonio distintivo di dati di prima parte, un asset strategico per lo sviluppo di attività di targeting e pianificazione sempre più efficaci.



"Le novità introdotte nel mondo editoriale e nei servizi mail rafforzano la nostra capacità di trasformare le interazioni digitali degli utenti in insight attivabili, offrendo al mercato pubblicitario soluzioni sempre più efficaci e scalabili — ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Marketing & Go-to-Sales Director della business unit Media & Tech di Italiaonline —. L'intelligenza artificiale sta guidando una crescita concreta di audience e inventory sulle nostre property, in netta controtendenza rispetto a un mercato in cui molti operatori, anche internazionali, registrano una forte contrazione del traffico. Questo è reso possibile dalla natura stessa di Italiaonline: un ecosistema integrato di contenuti, servizi, dati e tecnologia che, attraverso Libero e Virgilio, mantiene una relazione quotidiana e disintermediata con milioni di utenti — un asset sempre più raro e strategico".

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