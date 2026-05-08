Gabriele Ferrieri premiato con il ‘Premio America Innovazione’ alla Camera dei deputati

(Teleborsa) - Il dott. Gabriele Ferrieri ha ricevuto il Premio America Innovazione, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare i giovani imprenditori capaci di innovare nel panorama nazionale e internazionale. La cerimonia si è svolta a Roma nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio 2026, presso la Camera dei Deputati.



Il premio arriva grazie al successo di "Impatto Digitale Group", startup nata nel marzo 2024 che supporta aziende e istituzioni nei processi di innovation consulting, digital transformation e open innovation. Grazie a competenze multidisciplinari con un pool di esperti e consulenti del settore, con comprovata esperienza e numerosi casi di successo alle spalle, la startup accompagna ogni attività di business, dai progetti di innovazione e digital transformation alla comunicazione, agli eventi e all’internazionalizzazione, garantendo risultati concreti e un approccio sempre strategico.



Il Premio America Innovazione seleziona ogni anno circa 300 giovani imprenditori italiani che si distinguono per la capacità di creare startup competitive nel mercato globale. Un riconoscimento che rappresenta anche una certificazione di qualità agli occhi di stakeholder e partner strategici nazionali ed internazionali. Oltre alla pergamena di premiazione, il riconoscimento include una borsa di studio per il master executive online in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy", diretto da Stefania Giannini e presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, con il patrocinio di UNRIC – United Nations Regional Information Centre.



Per Gabriele Ferrieri, già menzionato tra i 40under40 più promettenti d’Italia da Fortune Italia nel 2025 e tra i 100under30 più influenti d’Italia da Forbes nel 2021, il premio rappresenta un traguardo importante e simbolico, legato alla capacità di mettere al centro le eccellenze del mondo digitale e il talento dei nativi digitali. La sua storia si inserisce in un lungo e costellato percorso di successo sia come Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori (piattaforma nazionale di eccellenza nell’open innovation in Italia che connette imprese, PA e innovatori) che come esperto tecnico sulla trasformazione digitale con collaborazioni con le maggiori istituzioni italiane ed europee.



"Ricevere il Premio America Innovazione alla Camera dei Deputati è un onore immenso e una grande responsabilità. Questo riconoscimento della Fondazione Italia-USA premia il percorso di Impatto Digitale Group e di tutta la generazione di nativi digitali che crede fermamente nel potenziale dell’innovazione come motore di crescita del Paese. Essere qui oggi, dopo aver fondato la startup solo due anni fa e aver costruito insieme un ecosistema di open innovation con imprese e istituzioni, mi riempie di orgoglio. Ringrazio la Fondazione Italia-USA, l’ANGI e tutte le persone che hanno creduto in questo progetto". Così Gabriele Ferrieri, Ceo Impatto Digitale Group e Presidente ANGI.



Lo sguardo è già rivolto al futuro per Impatto Digitale Group: l’obiettivo è nella costruzione di relazioni solide e nella realizzazione di esperienze ad alto impatto rivolte a tutto il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.

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