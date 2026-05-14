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Legal & General Group, prevale lo scenario rialzista a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
14 maggio 2026 - 09.50
Seduta decisamente positiva per la
società specializzata nella gestione del risparmio
, che tratta in rialzo del 4,23%.
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