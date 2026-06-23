Londra: performance negativa per Weir Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , in flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Weir Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 23,41 sterline con prima area di resistenza vista a 23,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```