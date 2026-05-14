Leonardo: il Perù ordina il quinto C-27J Spartan per rafforzare le capacità di trasporto tattico

(Teleborsa) - La Forza Aerea del Perù (Fuerza Aérea del Perú - FAP) ha ordinato un ulteriore velivolo multiruolo da trasporto C-27J Spartan, nell’ambito del suo programma di rafforzamento delle sue capacità di mobilità aerea e tenendo conto della complessità della posizione geografica, del terreno e della necessità di raggiungere aree remote.



Lo comunica Leonardo con una nota spiegando che il contratto porta a cinque il numero complessivo di C-27J acquisiti dal Perù, con consegna al Grupo 8 della FAP prevista nel 2027. Il programma contempla diversi vantaggi di offset, tra i quali la localizzazione di capacità di supporto, generando significativi ritorni sull’investimento. Quest’ultimo ordine rappresenta inoltre un importante traguardo per il programma, portando a 100 il numero totale di velivoli ordinati da 21 operatori nel mondo. Attualmente il C-27J è in servizio in 18 paesi.



Il quinto aereo di questo tipo per il Perù sarà il primo in configurazione C-27J Next Generation destinato al paese.



Questa configurazione introduce nuova avionica e migliorie aerodinamiche, maggior efficienza e prestazioni operative ulteriormente accresciute. L’espansione della flotta nazionale di C-27J rafforzerà la capacità della FAP di effettuare missioni di trasporto, aviolancio, protezione civile e antincendio. Il contratto fornisce ulteriore prova della fiducia riposta dall’operatore nei confronti delle capacità uniche del C-27J per lo svolgimento di un’ampia serie di missioni in ogni condizione ambientale, dai climi caldi e umidi e in ambiente marittimo fino alle vette delle Ande.



La FAP ha impiegato i suoi velivoli in numerose missioni in tutti questi contesti fin dall’inizio delle operazioni nel 2015.



Da tale periodo fino all’inizio del 2026, la flotta di C-27J peruviani ha accumulato quasi 16.000 ore di volo e svolto circa 600 missioni di evacuazione medica. Sempre nello stesso arco temporale, la flotta ha trasportato quasi 240.000 persone e 9000 tonnellate di materiale. Le operazioni portate a termine dai C-27J della FAP hanno supportato le comunità del paese e risposto a grandi emergenze, sia in Perù che nella regione, quali terremoti, alluvioni, incendi, carenza di generi di prima necessità, crisi sanitarie.



Le straordinarie prestazioni ad alta quota del velivolo, la capacità di carico, la versatilità e la possibilità di operare da piste non preparate, H24 e sette giorni su sette, così come su zone d’atterraggio molto corte anche in assenza di illuminazione o supporto a terra, unitamente alla comprovata affidabilità sono tra i fattori chiave che hanno fatto del C-27J un asset strategico, contribuendo in maniera decisiva alla resilienza del paese. Inoltre, la localizzazione di attività di supporto attraverso il trasferimento di competenze tecnologiche con autonoma capacità di manutenzione e la presenza di centri d’addestramento hanno permesso di stimolare l’industria aeronautica nazionale, ancora una volta dimostrando i significativi ritorni che gli investimenti nel settore dell’aviazione possono generare.



Il successo del C-27J continua a crescere nel mondo, presso operatori esistenti e nuovi, con complessive 295.000 ore di volo accumulate nello svolgimento di molteplici missioni fino ad oggi.

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