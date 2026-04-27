Leonardo, Morgan Stanley incrementa target price e conferma Overweight

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha incrementato a 82 euro per azione (dai precedenti 71 euro) il target price su Leonardo , colosso italiano della difesa, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.



Intanto, migliora l'andamento di Leonardo , che si attesta a 52,88 euro, con un aumento dello 0,34%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 53,64 e successiva a 55,08. Supporto a 52,2.

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