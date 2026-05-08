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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo
Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che mostra un decremento del 2,30%.
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