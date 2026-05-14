Lunghi (Borsa Italiana): su FNSI siamo a 500 milioni di euro, un terzo dell'obiettivo

(Teleborsa) - "Per tanti anni abbiamo voluto e cercato il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), ora l'abbiamo ottenuto ma siamo solo a un terzo dell'obiettivo". Lo ha detto Barbara Lunghi, Head of Primary Markets Italy di Borsa Italiana (gruppo Euronext ), al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.



"Siamo a circa 500 milioni di euro - ha spiegato - Dobbiamo porci l'obiettivo di arrivare a 1 miliardo e mezzo di euro per avere il commitment pubblico di 750 milioni di euro".

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