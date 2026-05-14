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New York: andamento rialzista per IBM
Migliori e peggiori
,
In breve
14 maggio 2026 - 18.00
Punta con decisione al rialzo la performance della
"Big Blue"
, con una variazione percentuale del 2,42%.
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