New York: performance negativa per IBM
(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue", che tratta con una perdita del 2,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo dell'azienda di Armonk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 264,8 USD e primo supporto individuato a 252,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 276,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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