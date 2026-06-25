New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue" , che tratta con una perdita del 2,37%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' azienda di Armonk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 264,8 USD e primo supporto individuato a 252,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 276,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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