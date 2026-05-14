New York: andamento sostenuto per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue" , con un rialzo del 2,42%.



La tendenza ad una settimana di IBM è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' azienda di Armonk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 216,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 221,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 213,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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