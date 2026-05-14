New York: Biogen in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia biotecnologica americana , che passa di mano in perdita del 4,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Biogen rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 201,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 189,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 214,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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