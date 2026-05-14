New York: movimento negativo per Boeing

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica , in flessione del 3,01% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 240,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 228,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 252,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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