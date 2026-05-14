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Parigi: brillante l'andamento di Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Renault
Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
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