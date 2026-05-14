Piazza Affari: acquisti a mani basse su A2A
(Teleborsa) - Grande giornata per l'utility lombarda, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che A2A mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a +0,37% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro tecnico dell'azienda di servizi di pubblica utilità suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,351 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,443. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,294.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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