Piazza Affari: acquisti a mani basse su A2A

(Teleborsa) - Grande giornata per l' utility lombarda , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che A2A mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,96%, rispetto a +0,37% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico dell' azienda di servizi di pubblica utilità suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,351 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,443. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,294.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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