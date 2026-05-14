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Piazza Affari: luce verde per A2A

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: luce verde per A2A
Protagonista l'utility lombarda, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,02%.
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