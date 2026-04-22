Banca CF+, Consob riavvia termini istruttori su OPA Banca Sistema: scadenza l'11 maggio

(Teleborsa) - Banca CF+, Consob riavvia i termini istruttori sull'OPA su Banca Sistema: scadenza l'11 maggio



Banca CF+ S.p.A. ha comunicato che Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori relativi all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A., con decorrenza dal 23 aprile 2026 e scadenza l'11 maggio 2026. Il riavvio segue la sospensione dei termini disposta da Consob il 9 aprile scorso. Il documento di offerta era stato depositato presso Consob il 26 marzo 2026.

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