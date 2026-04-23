UniCredit: quota in Generali è investimento finanziario, rendimento interessante

(Teleborsa) - UniCredit ha precisato che la partecipazione detenuta in Generali , che stamattina in occasione dell'assemblea del Leone di Trieste è emerso essere salita all'8,72% dal precedente 6,7%, è un "investimento finanziario".



"Ci garantisce un rendimento finanziario interessante - ha detto un portavoce - Abbiamo inoltre una partnership commerciale con Generali in diverse aree di business".



Lo scorso ottobre il CEO di Piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, nel corso della presentazione dei risultati agli analisti, aveva detto che "l'esposizione netta" su Generali era scesa sotto il 2%. A novembre, in audizione alla Commissione banche, Orcel aveva invece parlato di "quota, scesa al 2% e lì è rimasta". Unicredit non ha mai comunicato alla Consob la discesa sotto la soglia rilevante del 5%, evidentemente ridotta con derivati attraverso coperture al ribasso.



"La posizione complessiva è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l'esposizione economica e l'assorbimento di capitale", ha sottolineato oggi UniCredit.

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