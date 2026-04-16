Reply, nuova posizione short sullo 0,5% di Squarepoint Ops

(Teleborsa) - Spunta una posizione short su Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Squarepoint Ops ha una posizione ribassista dello 0,5% alla data di ieri.



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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