Trevi, Millennium Capital Partners continua ad aumentare lo short

(Teleborsa) - Millennium Capital Partners ha aumentato lo short selling su Trevi , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), ieri ha aumentato la propria posizione all'1,13%, rispetto allo 0,96% del 14 aprile e allo 0,71% del 13 aprile.



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

Condividi

```