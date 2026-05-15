Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Allunga timidamente il passo indice spagnolo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,87%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 18.257 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 17.441,6 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di IBEX 35 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 18.257.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)