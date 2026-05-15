Assomac: innovazione e governance per rilanciare la filiera del made in Italy

(Teleborsa) - Dopo le tappe di Vigevano, Santa Croce sull’Arno e Civitanova Marche, si è concluso oggi ad Arzignano il ciclo di incontri territoriali promosso da Assomac, associazione nazionale dei costruttori italiani di tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, in collaborazione con SACE, Credem Euromobiliare e Studio Russo De Rosa. Il roadshow ha coinvolto imprese associate e partner finanziari in un confronto diretto sulle sfide più urgenti per il futuro del comparto - quali continuità aziendale, governance e finanza straordinaria - con l’obiettivo di rafforzare un modello industriale, che rappresenta uno dei motori del made in Italy, in un contesto di crescente complessità e consolidare il ruolo dell’Italia tra i mercati globali.



Nell’ambito dell’iniziativa è stato presentato lo Studio congiunturale e dei bilanci del settore italiano delle macchine per conceria, calzature e pelletteria, realizzato dal Centro Studi di Assomac, che analizza in modo integrato l’evoluzione del comparto dal 1995 al 2024, con l’obiettivo di offrire una lettura complessiva degli andamenti del settore, del posizionamento competitivo internazionale e delle condizioni economico-finanziarie delle imprese.



Dall’analisi emerge come la filiera del made in Italy sia sempre più esposta ai processi di globalizzazione, alla delocalizzazione produttiva e a una crescente pressione competitiva.



Tecnologie, materiali e produzioni finali fanno parte di un unico ecosistema, condividendo dinamiche di mercato e ciclicità economiche che impattano trasversalmente sull’intero comparto. In questo scenario, la stretta integrazione tra tecnologia e manifattura rappresenta un elemento distintivo del modello italiano, che consente di sostenere elevati standard qualitativi e capacità di personalizzazione lungo tutta la filiera produttiva.



Tale posizionamento si è progressivamente ridefinito come conseguenza di un’evoluzione strutturale: i volumi produttivi sono stati via via ridotti in favore di una qualità sempre più elevata, con una maggiore concentrazione nei segmenti di maggior valore, in particolare nei comparti legati al lusso e all’alto di gamma.



L’export è il principale motore del comparto ad alta specializzazione e forte vocazione estera, con fasi di crescita e di contrazione strettamente legate al ciclo economico mondiale, ma si evidenzia un cambiamento nella composizione dell’offerta, con una crescente rilevanza delle macchine per la conceria e delle parti di ricambio rispetto alle macchine per calzature. Degli oltre 290 milioni di euro di esportazioni complessive di tecnologie e macchinari del 2024, 119 milioni di euro riguardano quelli della conceria, 53 milioni di euro delle calzature tradizionali, 30 milioni di euro della pelletteria e 89 milioni di euro di parti e componenti.



Dal punto di vista economico-finanziario, l’analisi dei bilanci restituisce l’immagine di un comparto complessivamente solido sotto il profilo patrimoniale ed equilibrato sul piano finanziario. Il settore sta tuttavia fronteggiando una minore crescita e un’intensificazione della competizione internazionale, con ripercussioni anche sulla redditività delle aziende.



Nel periodo considerato dallo Studio, emerge, in particolare, il rapido sviluppo della Cina, che nel 2024 è diventata il primo esportatore mondiale, superando l’Italia e creando una polarizzazione crescente dei due Paesi sul mercato globale.



Se Pechino ha assunto una posizione dominante nel comparto delle macchine per calzature, complici la competitività di prezzo e la capacità di servire mercati ad alto volume, come Vietnam, Indonesia e Bangladesh, legati alla produzione manifatturiera su larga scala, l’Italia mantiene ancora una leadership per quanto riguarda le macchine per conceria, pelletteria e parti di ricambio.



La capacità di mantenere un ruolo di primo piano nello scenario globale dipenderà dalla possibilità di coniugare solidità finanziaria, innovazione e visione strategica, affrontando in modo proattivo e sinergico le trasformazioni in atto nelle filiere produttive e nei mercati di riferimento.



Per gestire continuità d'impresa, passaggio generazionale ed evoluzione degli assetti competitivi, risulta inoltre fondamentale adottare strumenti di governance e modelli organizzativi utili a sostenere i processi di trasformazione aziendale, anche attraverso percorsi che includano pianificazione patrimoniale, patti di famiglia e strutture societarie evolute, affiancati da forme di integrazione industriale: dalle aggregazioni alle partnership, fino alla condivisione di competenze e alla definizione di offerte complementari. Allo stesso tempo, l’accesso a strumenti finanziari avanzati e a soluzioni assicurative per l’export rappresenta un’importante leva strategica per sostenere l’internazionalizzazione e la crescita sui mercati esteri, mentre investimenti in innovazione e sviluppo si confermano indispensabili per rafforzare la competitività e cogliere nuove opportunità internazionali.



Mauro Bergozza, Presidente di Assomac ha dichiarato: "La manifattura italiana rappresenta un patrimonio industriale e produttivo che va tutelato e rafforzato nel tempo, preservando un modello di filiera integrata che costituisce un unicum a livello internazionale. Per mantenere questo ruolo, nel nostro ciclo di incontri territoriali abbiamo evidenziato quanto sia fondamentale adottare strategie coerenti e di lungo periodo, in grado di sostenere la competitività delle imprese e l’evoluzione del sistema produttivo in uno scenario globale sempre più sfidante. In questo percorso, piattaforme come il Simac Tanning Tech assumono un ruolo sempre più centrale, non solo come momento espositivo, ma come luogo di sintesi tra innovazione, industria e mercato, capace di aggregare la filiera e valorizzare l’eccellenza tecnologica italiana".





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