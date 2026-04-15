Tombolini celebra il Made in Italy tra tradizione sartoriale, innovazione e sostenibilità

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata oggi, 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, Tombolini rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della manifattura d’eccellenza e del savoir-faire artigianale.



L’azienda marchigiana di sartoria, fondata nel 1964 da Eugenio Tombolini a Urbisaglia e oggi con sede a Colmurano, è un punto di riferimento del Made in Italy. Cresciuta come realtà familiare radicata nel territorio e basata su maestranze specializzate, ha ricevuto il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Oggi Tombolini continua a interpretare il Made in Italy come sintesi tra tradizione e innovazione, attraverso un modello produttivo che mette al centro la qualità artigianale, la ricerca sui materiali e l’evoluzione dei processi. In questa direzione si inseriscono anche gli investimenti in sostenibilità: l’azienda sta completando il rinnovamento della sede produttiva di 10.000 metri quadrati in chiave green, con l’adozione di pannelli solari e sistemi energetici ad alta efficienza, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e avvicinarsi a una maggiore autosufficienza energetica.



L’attenzione all’ambiente si riflette anche nel progetto Zero Impact, che promuove tecniche produttive orientate alla riduzione dei consumi idrici e delle emissioni di CO2, attraverso l’utilizzo di filati organici e tessuti innovativi, mantenendo al tempo stesso gli elevati standard qualitativi della tradizione sartoriale.



"Celebrare la Giornata del Made in Italy significa per noi ribadire il valore del saper fare italiano, guardando al futuro con responsabilità e visione", commenta Silvio Calvigioni Tombolini.



Con oltre sessant’anni di storia, Tombolini continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche del Made in Italy, dove artigianalità, innovazione e sostenibilità si incontrano in una visione contemporanea dell’eleganza.

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