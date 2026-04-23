Export, Urso: “Va bene nonostante crisi, Made in Italy resiste grazie a PMI”





(Teleborsa) - “L’, nonostante la crisi geopolitica oggettiva, sta andando bene”. A dirlo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, parlando a margine della cerimonia per il conferimento del Premio Maestro del Made in Italy organizzato da Fondazione Imprese e Competenze per ilpresso il Salone delle Colonne a Roma.“Se il sistema Italia oggi riesce ad affrontare meglio di altri lee i conflitti armati che modificano in maniera profonda i mercati e che talvolta spezzano le catene di approvvigionamento di valore, è proprio perché il nostro sistema produttivo è fatto anche di Pmi e di imprese artigianali che sono più capaci di resistere ai mercati in crisi, cioè di essere resilienti e dinamici”, ha spiegato il ministro. “Le guerre commerciali, i conflitti armati che modificano in maniera profonda i mercati e che talvolta spezzano le catene di approvvigionamento e di valore”. Il Made in Italy è riuscito, nel 2025, a crescere “sui mercati internazionali del 3,3%, ad agguantare il Giappone e di crescere persino negli Stati Uniti del 7,2%. Siamo il Paese Europeo che è cresciuto di più negli Stati Uniti che ha meglio resistito nei mercati globali”.