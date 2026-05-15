Avio, WCM Investment Management lima partecipazione al 4,62%

(Teleborsa) - WCM Investment Management, società di gestione degli investimenti con sede in California e specializzata in investimenti attivi in azioni globali e dei mercati emergenti, ha una partecipazione del 4,622% in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 aprile 2026. In precedenza, al 16 marzo 2026, la quota era del 5,002%.

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