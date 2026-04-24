Piazza Affari: giornata depressa per Avio
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,72%.
Lo scenario su base settimanale di Avio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,18 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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