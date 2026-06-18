Milano
17:35
52.688
+0,18%
Nasdaq
19:03
30.370
+2,36%
Dow Jones
19:03
51.667
+0,34%
Londra
17:40
10.400
-1,04%
Francoforte
17:35
25.027
+0,37%
Giovedì 18 Giugno 2026, ore 19.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,04%
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,04%
Il FTSE 100 termina a 10.399,7 punti
In breve
,
Finanza
18 giugno 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in calo per Londra, che retrocede dell'1,04% e chiude a 10.399,7 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,41%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/05/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/06/2026
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,39%
Argomenti trattati
Londra
(275)
Titoli e Indici
FTSE 100
-1,04%
Altre notizie
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/06/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/06/2026
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/05/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/06/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/06/2026
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto