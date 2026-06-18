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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,04%

Il FTSE 100 termina a 10.399,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,04%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dell'1,04% e chiude a 10.399,7 punti.
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