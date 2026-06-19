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/ Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,41%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,41%
Il FTSE 100 termina a 10.356,9 punti
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Finanza
19 giugno 2026 - 17.43
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