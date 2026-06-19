Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 17:45
10.363 -0,35%
Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,41%

Il FTSE 100 termina a 10.356,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,41%
Londra porta a casa un calo dello 0,41%, con chiusura a 10.356,9 punti.
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