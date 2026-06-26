Milano 17:35
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Nasdaq 18:40
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Dow Jones 18:40
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Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,21%

Il FTSE 100 termina a 10.508,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,21%
Londra porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 10.508,02 punti.
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