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Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,21%
Il FTSE 100 termina a 10.508,02 punti
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Finanza
26 giugno 2026 - 17.43
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Londra porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 10.508,02 punti.
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