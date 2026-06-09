Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,41%

Il FTSE 100 termina a 10.227,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dell'1,41%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dell'1,41% e chiude a 10.227,33 punti.
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