Cembre, downgrade a Hold da Equita con balzo del 30% del target price

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 95 euro per azione (+30% dai precedenti 73 euro, circa 50/50 tra re-rating settoriale e upgrade di stime) il target price su Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, abbassando la raccomandazione a "Hold" sul titolo.



Gli analisti hanno alzato le stime di fatturato del +5%/+7% per riflettere il migliore momentum del business (soprattutto Italia, UK e US), portando ora la crescita sul FY26 a +13,5% (da +8%). Come effetto di maggiore leva operativa migliorati anche i margini (EBITDA margin 2026-27 circa +150bps a 31,8%/32,9%), con revisione quindi di EBITDA 2026-27 del +12% in media e EPS +15% in media.



"Crediamo che le valutazioni a cui sta trattando il titolo (31x-26x PE 2026-27 e 18,5x-16x EV/EBITDA 2026-27) riflettano più correttamente le prospettive e la qualità del business e dopo la forte performance (oltre 40% YTD, incluso il +11% di ieri) vediamo

il titolo consolidare su questi livelli", si legge nella ricerca.

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