Datalogic, downgrade di Equita a Hold con rischio rendimento ora più bilanciato

(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 5,9 euro per azione (dai precedenti 5 euro) il target price su Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, tagliando però la raccomandazione a "Hold" da "Buy".



Il target price è stato migliorato grazie in parte al buon/miglior momentum sull'andamento delle sales, al miglioramento delle stime sul 2027 e time-value. Il downgrade è invece arrivato dopo la buona performance del titolo YTD (+26% vs +2% Mid cap), con il titolo che sta trattando in linea al nuovo target price con valutazioni ora più ragionevoli (2027 Adj. PE a 13x e EV/Adj. EBIT a 10x).



Equita crede che le stime FY siano fattibili, ma nel breve difficilmente rivedibili al rialzo data la continua pressione inflazionistica sul costo delle memorie e dei costi logistici che avranno un impatto sui margini (come atteso anche nel primo trimestre ed evidenziato dal management durante l'ultima conference call/evento STAR).

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