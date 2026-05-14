Piazza Affari: seduta euforica per Cembre

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che scambia in rialzo del 4,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Cembre mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 91,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 87,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 95,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```