CAREL Industries, upgrade a Buy da Equita con aumento target price

(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Carel Industries , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, alzando anche il target price a 34 euro per azione (dai precedenti 25,2 euro) dopo un primo trimestre 2026 essenzialmente in linea con le attese (ma con maggior qualità dato un fatturato migliore delle attese) e un outlook sul secondo trimestre migliore delle previsioni.



Alla luce del set di risultati e dei messaggi della call, Equita ha migliorato la stima di sales FY26-27 del +2,5/+5% (ora organico pari al +13% nel 2026 da precedente +10,5% e organico del 2027 da 9,7% a +12%) soprattutto assumendo un andamento più tonico per il business DC. 2026-27 Adj. EPS a circa +6/+9% anche assumendo margini migliori (sul 2026 circa 21% da precedente 20,7%).



L'upgrade a Buy è arrivato dato che: 1) gli andamenti operativi sono migliori delle attese su tutta la linea con tassi di crescita organica di oltre il 10%, 2) si prevede che l'M&A possa rappresentare un'opzionalità non scontata dal titolo alla luce del forte track-record del management e struttura di cassa molto solida (cassa netta) e 3) viene previsto che Carel Industries sia ben posizionata per gestire l'inflazione costi.

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