Cembre, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che scambia in rialzo del 3,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Cembre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 112,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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