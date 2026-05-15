Cembre, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che scambia in rialzo del 3,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Cembre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 112,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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