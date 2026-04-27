Milano 27-apr
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 856,53 punti.
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