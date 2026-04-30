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Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Construction & Materials
Balzo del comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 855,79 punti.
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