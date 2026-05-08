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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Perde terreno il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 876,56 punti, ritracciando dell'1,27%.
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