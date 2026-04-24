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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata negativa per il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 854,3 punti, in calo dell'1,08%.
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