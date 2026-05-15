Francoforte: andamento negativo per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame , che mostra un decremento del 3,11%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della big europea del rame mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 206,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 204,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 209,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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