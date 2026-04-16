Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis
(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame, con un rialzo del 3,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della big europea del rame sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 190 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 183,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 196,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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