Francoforte: giornata depressa per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame , che mostra un decremento del 2,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Aurubis mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 190,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 188,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 193,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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