Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 191,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 187,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 195,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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